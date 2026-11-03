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    В Подмосковье вечером 3 ноября загруженность дорог достигла 6 баллов

    Вечером 3 ноября загруженность дорог Московской области составила 6 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Также загружены Ленинградское, Осташковское, Щелковское, Носовихинское, Каширское, Варшавское, Калужское, Боровское, Минское, Можайское, Рублево-Успенское, Волоколамское, Пятницкое шоссе и шоссе Энтузиастов.

    В Минтрансе призвали водителей из-за возможного тумана быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

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