В Подмосковье вечером 3 ноября загруженность дорог достигла 6 баллов

Вечером 3 ноября загруженность дорог Московской области составила 6 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Также загружены Ленинградское, Осташковское, Щелковское, Носовихинское, Каширское, Варшавское, Калужское, Боровское, Минское, Можайское, Рублево-Успенское, Волоколамское, Пятницкое шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей из-за возможного тумана быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.