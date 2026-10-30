В Подмосковье к Дню тренера напомнили о сервисе «Спорт Подмосковья»

Жителям Подмосковья помогают находить тренеров и секции через цифровой сервис «Спорт Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

С начала года страницы портала просмотрели 1,4 млн раз — почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными направлениями у жителей стали плавание, футбол, хоккей, общая физическая подготовка и единоборства.

На портале появились новые сервисы. В разделе ГТО и события открылась онлайн-запись в пункты сдачи нормативов ГТО и быстрая регистрация на массовые забеги и турниры. Для людей с ОВЗ и маломобильных жителей работает раздел «Адаптивный спорт» с инклюзивными секциями, адаптированными учреждениями и профильными наставниками. Еще один раздел — «Инструкторы» — предназначен для тех, кто любит заниматься на свежем воздухе: около 200 профессиональных инструкторов проводят бесплатные тренировки во дворах и парках рядом с домом, расписание и локации доступны на портале.

В зимний период на портале доступен раздел «Катки», где можно узнать расписание ледовых площадок и забронировать сеанс онлайн. Прошлой зимой жители забронировали через портал более 330 тыс. билетов.