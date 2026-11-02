360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Зрительный зал детской школы искусств в Красноармейске обновили

    Фото: Екатерина Мелкозёрова

    В Красноармейской детской школе искусств обновили зрительный зал музыкального отделения, заменив прослужившую более 50 лет мебель. Здесь установили 120 новых кресел с синей обивкой, сообщили в учреждении, сообщили в РИАМО.

    По словам директора школы Ларисы Конюховой, демонтаж старых сидений потребовал немало усилий, однако благодаря обновлению помещение заметно преобразилось.

    В зале регулярно проходят ученические прослушивания и открытые концерты для жителей города, которые пользуются большой популярностью у зрителей.

    Приобрести новую мебель удалось в рамках программы инициативного бюджетирования Московской областной думы при содействии депутата, олимпийского чемпиона Александра Легкова.

    Читайте также

    Капремонт детской школы искусств № 3 завершат в Люберцах в декабре

    Выставку тактильных картин открыли в Раменском

    Подмосковные музеи пригласили на бесплатные мероприятия «Ночи искусств»

    «Театр в массы»: молодые актеры Коломны выступят с «Ревизором»