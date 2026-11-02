Зрительный зал детской школы искусств в Красноармейске обновили
В Красноармейской детской школе искусств обновили зрительный зал музыкального отделения, заменив прослужившую более 50 лет мебель. Здесь установили 120 новых кресел с синей обивкой, сообщили в учреждении, сообщили в РИАМО.
По словам директора школы Ларисы Конюховой, демонтаж старых сидений потребовал немало усилий, однако благодаря обновлению помещение заметно преобразилось.
В зале регулярно проходят ученические прослушивания и открытые концерты для жителей города, которые пользуются большой популярностью у зрителей.
Приобрести новую мебель удалось в рамках программы инициативного бюджетирования Московской областной думы при содействии депутата, олимпийского чемпиона Александра Легкова.
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