Профориентационный урок провели в школе «Созвездие» в Люберцах
Профориентационный урок «Россия аграрная: высокотехнологичный агропромышленный комплекс — простор для самореализации» провели для учеников люберецкой школы «Созвездие». На занятие приехала заместитель министра сельского хозяйства России Ксения Шевелкина.
Школьникам рассказали о современном аграрном образовании, актуальных профессиях в АПК — в том числе селекционеров и генетиков, о востребованных в отрасли навыках, поддержке начинающих предпринимателей, агротуризме и развитии сельских территорий.
«На мой взгляд, агропромышленный комплекс — это та траектория, где можно вырасти и стать очень-очень крутым специалистом в более сжатые сроки, нежели чем в других отраслях экономики», — отметила Ксения Шевелкина.
Замминистра рассказала, что есть три приоритетных направления для развития отрасли: агротехнологическое, биотехнологическое и животноводческое. Предприятиям требуются селекционеры и генетики, агрономы, животноводы, биотехнологи, операторы беспилотников. И не случайно Ксения Шевелкина приехала с этим разговором именно в «Созвездие»: здесь в 2024 году открыли один агрокласс, а в 2025 году — целую агрокафедру с профильными классами. Чему и на чем здесь учат школьников, заместителю министра показали после встречи — на мастер-классах.
В лабораториях школьники проводят химические исследования, изучают клетки в 3D-формате, а практические занятия помогают ребятам познакомиться с будущей профессией еще до поступления в вуз. Предприятия АПК тоже участвуют в подготовке будущих специалистов. Они знакомят школьников с современными технологиями и помогают увидеть перспективы карьерного роста.
Профориентация в агротехклассах помогает школьникам не только получить знания, но и сделать осознанный выбор будущей профессии еще до окончания школы. А такие профориентационные уроки в рамках курса «Россия — мои горизонты», организованные Минсельхоз России вместе с Российским обществом «Знание», знакомят школьников с достижениями России в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, государственном управлении, цифровых технологиях и других отраслях экономики через современные форматы и инструменты.