Профориентационный урок провели в школе «Созвездие» в Люберцах

Школьникам рассказали о современном аграрном образовании, актуальных профессиях в АПК — в том числе селекционеров и генетиков, о востребованных в отрасли навыках, поддержке начинающих предпринимателей, агротуризме и развитии сельских территорий.

«На мой взгляд, агропромышленный комплекс — это та траектория, где можно вырасти и стать очень-очень крутым специалистом в более сжатые сроки, нежели чем в других отраслях экономики», — отметила Ксения Шевелкина.

Замминистра рассказала, что есть три приоритетных направления для развития отрасли: агротехнологическое, биотехнологическое и животноводческое. Предприятиям требуются селекционеры и генетики, агрономы, животноводы, биотехнологи, операторы беспилотников. И не случайно Ксения Шевелкина приехала с этим разговором именно в «Созвездие»: здесь в 2024 году открыли один агрокласс, а в 2025 году — целую агрокафедру с профильными классами. Чему и на чем здесь учат школьников, заместителю министра показали после встречи — на мастер-классах.