Новая подстанция скорой помощи открылась в поселке Михнево

Новую подстанцию скорой медицинской помощи открыли 2 ноября в поселке Михнево. Она разместилась в двухэтажном здании площадью 1,4 тысячи квадратных метров и пришла на смену ранее действовавшему здесь посту Ступинской подстанции. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В здании оборудовали диспетчерскую, комнаты отдыха для медиков, столовую и учебный класс, где сотрудники смогут проходить подготовку и отрабатывать профессиональные навыки. На территории также предусмотрены автомойка, гараж и ремонтные боксы.

Подстанция будет обслуживать жителей Михнева и близлежащих населенных пунктов. В самом поселке проживает более 11,3 тысячи человек. Через эту территорию проходят Каширское шоссе и трасса М-4 «Дон», а также расположена железнодорожная станция. Открытие нового объекта позволит сократить время прибытия бригад на вызовы.

Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Егоров отметил, что медикам важно обеспечить не только современное оборудование, но и подходящие условия для работы и отдыха во время дежурств.

«Этому и послужит новая подстанция в поселке Михнево. Жители поселка и прилегающих населенных пунктов тоже ждали открытия с нетерпением — ведь время доезда „скорой“ на вызов значительно сократится, следовательно, помощь будет оказана быстрее», — сказал он.

В церемонии открытия приняли участие глава округа Сергей Мужальских, представители депутатского корпуса и регионального министерства здравоохранения.