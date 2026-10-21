360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Музыкальную школу имени Алябьева в Коломне открыли после капремонта

    Фото: Симакова В. А.

    В Коломне завершили первый с 1958 года капитальный ремонт Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева. Здание на улице Малышева, 24 обновляли с сентября 2025 года в рамках нацпроекта «Семья», сообщили в РИАМО.

    Строители отремонтировали кровлю и фасад, утеплили здание, заменили инженерные коммуникации, привели в порядок помещения и прилегающую территорию.

    После обновления в школе появились новая мебель и оборудование.

    Для занятий подготовили 22 музыкальных кабинета. В семи из них установили шумоизоляционные панели, чтобы улучшить акустику и уменьшить распространение звука между классами — теперь уроки могут проходить одновременно.

    Читайте также

    Замглавы Наро-Фоминска проверила капремонт лицея в деревне Головково

    Детский сад «Кораблик» в Истре отремонтируют до конца года

    Детскую библиотеку во Фрязине открыли после капремонта

    Замглавы Наро-Фоминска проверила капремонт лицея в деревне Головково

    Детский сад «Кораблик» в Истре отремонтируют до конца года

    Детскую библиотеку во Фрязине открыли после капремонта