Музыкальную школу имени Алябьева в Коломне открыли после капремонта

Симакова В. А.

Фото: Симакова В. А.

В Коломне завершили первый с 1958 года капитальный ремонт Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева. Здание на улице Малышева, 24 обновляли с сентября 2025 года в рамках нацпроекта «Семья», сообщили в РИАМО.

Строители отремонтировали кровлю и фасад, утеплили здание, заменили инженерные коммуникации, привели в порядок помещения и прилегающую территорию.

После обновления в школе появились новая мебель и оборудование.

Для занятий подготовили 22 музыкальных кабинета. В семи из них установили шумоизоляционные панели, чтобы улучшить акустику и уменьшить распространение звука между классами — теперь уроки могут проходить одновременно.