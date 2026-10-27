Тепловые сети на улице Советской заменят в Воскресенске

В городском округе Воскресенск в рамках инвестиционной программы по концессионному соглашению с ООО «Газпром теплоэнерго МО» продолжается реконструкция тепловых сетей от центрального теплового пункта на улице Советской. Общая протяженность реконструируемого участка в однотрубном исчислении составляет 3700 погонных метров.

Новая инфраструктура обеспечит надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей, а также снизит риск аварийных ситуаций.

«В настоящее время на первом участке сети уже демонтировано 1200 метров изношенных трубопроводов, а монтаж новых сетей выполнен в объеме 1450 метров. Специалисты продолжают работы по монтажу тепловой сети», — рассказал и. о. главного инженера воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» Александр Игнатов.

Также подрядчик уже приступил к благоустройству на отремонтированных участках. Рабочие восстанавливают дорожное покрытие, укладывают новый асфальт и приводят в порядок прилегающие территории.