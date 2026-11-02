Просветительский фестиваль «Дни науки» провели в университете в Дубне
В университете «Дубна» завершился научно-просветительский фестиваль «Дни науки», который проходил с 26 по 30 октября. В этом году его концепцию посвятили истории вуза, первоначально носившего название Международный университет природы, общества и человека «Дубна». Именно эти три направления легли в основу тематической программы мероприятия, сообщили в учебном заведении.
На открытии ректор Андрей Деникин призвал студентов смелее пробовать себя в различных научных областях и не бояться новых исследований. Гостям также показали видеоинтервью с первыми проректорами, участвовавшими в становлении университета вместе с его основателем и первым ректором Олегом Кузнецовым.
За пять дней участники посетили экспертные лекции, дискуссии, интеллектуальные игры и кинопоказы. Одним из событий стала выставка «Наука в деталях: увидеть невидимое», объединившая работы преподавателей и студентов. Экспозиция познакомила посетителей с визуальным представлением исследований в психологии, термодинамике, геоинформатике, минералогии и других дисциплинах.
В рамках направления «Природа» гости узнали о сейсмической активности Земли и сложностях дальних космических экспедиций. Международная инженерная школа представила свои разработки, а кафедра геоинформатики организовала интерактивную игру.
Блок «Общество» посвятили научным заблуждениям, вопросам этики искусственного интеллекта и развитию энергетических технологий. Приглашенные эксперты Сколтеха рассказали об эволюции солнечных батарей и перспективных решениях в энергетике. Отдельное внимание уделили достоверности ответов нейросетей, современному осмыслению идей Макса Вебера и научному диктанту. В программу также вошли обсуждение мифов о гомеопатии и квиз на английском языке.
По словам проректора по научно-организационной работе Игоря Немченка, подобные мероприятия помогают заинтересовать молодежь исследовательской деятельностью и дополняют образовательную программу университета.
«Конечно же, наши образовательные программы ориентированы на воспитание и привитие интереса к науке, но фестиваль, являясь внеучебным мероприятием, усиливает и углубляет это направление. Цель та же — чтобы наука была интересна студентам. Надеемся, что наш фестиваль станет традиционным для университета», — отметил Немченок.
Завершился фестиваль предпринимательским квестом, посещением университетских лабораторий и вручением наград отличившимся участникам.