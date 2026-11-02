Просветительский фестиваль «Дни науки» провели в университете в Дубне

В университете «Дубна» завершился научно-просветительский фестиваль «Дни науки», который проходил с 26 по 30 октября. В этом году его концепцию посвятили истории вуза, первоначально носившего название Международный университет природы, общества и человека «Дубна». Именно эти три направления легли в основу тематической программы мероприятия, сообщили в учебном заведении.

На открытии ректор Андрей Деникин призвал студентов смелее пробовать себя в различных научных областях и не бояться новых исследований. Гостям также показали видеоинтервью с первыми проректорами, участвовавшими в становлении университета вместе с его основателем и первым ректором Олегом Кузнецовым.

За пять дней участники посетили экспертные лекции, дискуссии, интеллектуальные игры и кинопоказы. Одним из событий стала выставка «Наука в деталях: увидеть невидимое», объединившая работы преподавателей и студентов. Экспозиция познакомила посетителей с визуальным представлением исследований в психологии, термодинамике, геоинформатике, минералогии и других дисциплинах.