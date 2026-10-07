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    В Подмосковье убрали незаконную рекламу и граффити с остановок

    Фото: пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор»

    В Подмосковье очистили остановочные павильоны от незаконной рекламы и граффити в 10 округах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Московской области.

    Нарушения выявили сотрудники Мосавтодора во время обследования региональной дорожной сети. Работы по уборке вандальных надписей провели на остановках «Квартал Гальчино» на бульваре 60-летия СССР в деревне Гальчино г.о. Домодедово, «Губастово» на улице Кирова в деревне Губастово г.о. Коломна, «Почта» на улице Ленина в городе Истре, «Черное» на Носовихинском шоссе в деревне Черное г.о. Балашиха и «Девятки» на улице Советской в городе Голицыне Одинцовского г.о.

    Также специалисты очистили остановки от несанкционированной рекламы: «ДК ЦМИС» на улице Центральной в городе Солнечногорске, «Заворово» в селе Заворово Раменского м.о., «Фабрика» на Можайском шоссе в деревне Малые Вяземы Одинцовского г.о., «МЭЗ» на Быковском шоссе в поселке городского типа Малаховка г.о. Люберцы, «Октябрьская улица, 37» на улице Октябрьской в микрорайоне Железнодорожный в городе Балашихе, «Проспект Госфильмофонда» на 54-м км Каширского шоссе в г.о. Домодедово, «Больница» на улице Московской в городе Фрязине и «Клуб» в деревне Гребнево г.о. Щелково.

    В министерстве отметили, что порча остановочных павильонов делает их не только неприглядными, но и небезопасными. Регулярная очистка от граффити и рекламы возвращает им аккуратный вид и помогает сохранить инфраструктуру Подмосковья.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

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