В Одинцове до конца года построят надземный переход с лифтами и остеклением

Первую часть пролета надземного перехода через железнодорожные пути установили на улице Баковской в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.

«На строительной площадке завершили монтаж первой части пролетного строения будущего пешеходного перехода. Для установки конструкции специалисты задействовали подъемный кран», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Одинцовском городском округе продолжается возведение надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улиц Баковской и Вокзальной. Строители смонтировали первую часть пролетного строения и установили ее в проектное положение.

«На объекте задействованы 16 рабочих и одна единица техники, а общая строительная готовность объекта составляет 35%», — добавил Марат Сибатулин.

По состоянию на 15 октября полностью завершено строительство двух опор перехода. После установки первой части пролета специалисты продолжат монтаж оставшихся конструкций пролетного строения и обустройство лестничных сходов.

Открыть пешеходный переход планируют до конца 2026 года. Он будет полностью соответствовать региональному стандарту: его остеклят, оборудуют лифтами и приспособят для маломобильных групп населения.

Предусмотрены антивандальное остекление, внутреннее освещение, архитектурная подсветка и обустройство пешеходных зон.