Мелиховский театр покажет спектакль «Собаки Чехова» на фестивале в Липецке

С 5 по 15 октября на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого пройдет XLII Международный театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Подмосковье на фестивале представит Мелиховский театр «Чеховская студия» спектаклем «Собаки Чехова». В основе постановки — пьеса, созданная Артемом Казюхиным в рамках мелиховской лаборатории молодых драматургов «Чехов: Non fiction». Режиссер — Никита Беляев, художник — Ольга Васильева. Роли исполняют заслуженная артистка РФ Наталья Беляева, Сергей Кирюшкин, Андрей Богданов, Евгений Пеккер, Вера Быкова, Иван Кожевников и другие.

В министерстве напомнили, что музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» и Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого связывают тесные дружеские отношения. Театр стоял у истоков Международного фестиваля «Мелиховская весна», который ежегодно проводится в музее-заповеднике. Мелиховский театр «Чеховская студия» участвует в театральных фестивалях в Липецке, а труппа Липецкого театра драмы — в программе «Мелиховской весны». В этом году театр в рамках спецпрограммы «Чехов+» представил на фестивальных подмостках постановку «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова.

Спектакль «Собаки Чехова» можно будет увидеть и в Мелихове 17 октября и 28 ноября. Билеты доступны на сайте музея-заповедника. 16+.