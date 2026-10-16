Более тысячи жителей Подмосковья подключились к боту цифровых сервисов в «Макс»

В июле 2026 года в мессенджере «Макс» появился бот «Подмосковье | Цифровые сервисы». За три месяца к нему подключились свыше тысячи пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

На одной платформе собраны более 150 электронных ресурсов Московской области, их перечень регулярно пополняется. Жителям региона больше не нужно искать необходимые инструменты по разным площадкам. В чат-боте есть быстрый переход к госуслугам, официальным каналам губернатора, министерств, глав городских округов, новостям, мобильным приложениям, среди которых Добродел.

Воспользоваться ботом можно по ссылке или через поиск в мессенджере «Макс»: вбить название бота, нажать «Начать», затем в открывшемся меню выбрать желаемый сервис, канал, услугу или приложение. После этого следует кликнуть на подходящую иконку, и бот перенаправит на нужный ресурс.