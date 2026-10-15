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    10 подмосковных компаний представили продукцию на выставке Aquatherm в Ташкенте

    Десять компаний из Подмосковья приняли участие в 14-й Международной выставке «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника, Бассейны, Технологии по охране окружающей среды и Возобновляемые источники энергии — Aquatherm® Tashkent 2026» в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

    При содействии фонда подмосковные предприятия представили свою продукцию и провели встречи с потенциальными партнерами. Среди участников — ООО «ТЕРМ СЕРВИС» из Королева, ООО «Формат» из Долгопрудного, ООО «СПВ» из Серпухова, ООО «Эдельвайс» из Ногинска, ООО «Краны Балашихи» из Балашихи, ООО «НИМБУС» из Мытищ, ООО «Термафлекс Изоляция +» из Щелкова, ООО «Вентиляционные системы» из Мытищ, ООО «ДомГласс» из Домодедова и ООО «ТЕРМа» из Фрязина.

    Выставка Aquatherm Tashkent 2026 — единственная в Узбекистане отраслевая специализированная площадка, где представлены разработки, новинки и инновации в области отопления, вентиляции и кондиционирования. Она объединяет производителей, поставщиков, дистрибьюторов, проектировщиков и специалистов отрасли.

    В этом году участниками выставки стали более 200 компаний и брендов из 11 стран, включая Беларусь, Германию, Иран, Италию, Казахстан, Китай, Республику Корея, Польшу, Россию, Турцию и Узбекистан.

    Как отметили в фонде, участие в выставке открыло перед подмосковными компаниями дополнительные возможности по выходу на узбекский рынок и рынки стран Центральной Азии.

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