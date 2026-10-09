Детский сад на 150 мест построят в Восточном Бутове

В Восточном Бутове строят детский сад на 150 мест с отдельной игровой площадкой для каждой группы. О проекте рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Общая площадь здания составит более четырех тысяч квадратных метров. Внутри разместят семь групп, одна из которых предназначена для детей младше трех лет. Для каждой группы обустроят отдельную территорию для прогулок с игровым оборудованием, соответствующим возрасту воспитанников.

На площадках установят навесы от осадков и солнца, уложат безопасное покрытие из резиновой крошки и проложат пешеходные дорожки. Также на территории появятся отдельная зона для занятий спортом, зеленые насаждения и уличное освещение.

Для удобства родителей предусмотрят специальный навес, где можно будет оставлять детские коляски, велосипеды и санки.

Готовность объекта достигла 50%. Строители завершили возведение каркаса и приступили к фасадным работам, внутренней отделке и монтажу инженерных коммуникаций. Стройка стартовала в сентябре 2025 года. Застройщик проекта — «ЛОТАН».