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    Подмосковные сварщики вошли в топ-5 лучших на «Кубке дуги — 2026» в Китае

    Фото: Мособлгаз

    Сборная России заняла первое место в командном зачете на международном чемпионате по сварке «Кубок дуги — 2026», который прошел с 15 по 20 октября в китайском городе Наньтун. Об этом сообщили в «Мособлгазе».

    В соревнованиях участвовали 450 специалистов из разных стран. В составе национальной команды выступили сварщики «Мособлгаза» Андрей Моисеев и Сергей Якунин: оба состязались в номинации по газосварке и вошли в топ-5 среди 20 участников из шести стран.

    Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил роль профессиональных компетенций в развитии отрасли Подмосковья.

    «Эта победа — не просто спортивный результат, а доказательство высокого уровня подготовки наших специалистов. Сварка — важный элемент энергетической и коммунальной инфраструктуры: от качества швов зависит надежность сетей и безопасность людей», — отметил он.

    По его словам, участники сборной — реальные сварщики, работающие на предприятиях, а не узкие «конкурсные» специалисты. Воропанов добавил, что в регионе будут и дальше поддерживать развитие их компетенций и участие в международных соревнованиях.

    Формирование и сопровождение сборной России обеспечивает Национальное агентство контроля сварки (НАКС), которое отвечает за подготовку, стандартизацию и экспертную поддержку участников на международных площадках.

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