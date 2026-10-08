Парту героя в честь военного хирурга Нины Граевской открыли в Люберцах

7 октября в Московской государственной академии физической культуры в поселке Малаховка открыли мемориал, посвященный Нине Даниловне. Она была участницей Великой Отечественной войны, хирургом, ученой и одной из основоположников спортивной медицины в России.

В военные годы Нина Граевская прошла путь от передовой до Берлина, а после Победы посвятила себя науке, медицине и подготовке специалистов.

В мероприятии приняли участие депутат Московской областной Думы Лидия Антонова, председатель окружного Совета депутатов Петр Ульянов, депутат окружного Совета Евгения Ерченкова, члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, преподаватели и студенты.

С началом войны студентка медицинского института Нина Граевская ушла на фронт. В составе особой роты медицинского усиления она стала военным хирургом. Операционной для врачей фактически служила передвижная палатка-машина: два хирурга, три медицинские сестры и санитарка. Подразделение перебрасывали то ближе к передовой, то в тыл. Вместе с 1-м Белорусским фронтом она дошла до Берлина.

Женщина получила ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». После войны она посвятила себя спортивной медицине и стала одной из тех, кто стоял у истоков этого направления в стране.

Она защитила докторскую диссертацию, написала более 280 научных работ, подготовила более 40 докторов и кандидатов наук. Более 30 ее работ перевели на иностранные языки.

Именно Московская государственная академия физической культуры стала одним из главных мест ее профессиональной жизни — до последних дней Нина Даниловна возглавляла здесь кафедру спортивной медицины.

«Я знаю много историй людей, которым посвящены „Парты Героя“, но жизненный путь Нины Даниловны действительно особенный. Человек прошел фронт, занимался наукой, педагогикой и фактически помог создать новое направление — спортивную медицину. И самое важное — ее работа нужна людям и сегодня», — отметила Лидия Антонова.

Первым за новую парту в день ее открытия сел студент третьего курса академии Артем Коренченко. Он учится по специальности, связанной с физической реабилитацией.

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