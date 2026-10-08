Лидеров движения «Волонтеры Подмосковья» выбрали в Подольске

В Подольске прошел муниципальный этап конкурса лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Его цель — поддержать активных участников добровольческой деятельности, которые проявляют лидерские качества.

В состав конкурсной комиссии вошли муниципальный координатор движения «Волонтеры Подмосковья», руководитель «Центра ДоброТы» и заместитель председателя комитета по культуре, туризму и молодежной политике.

Участники представили короткие презентации о своей добровольческой деятельности. Каждый рассказал о личном опыте в волонтерстве и внес предложения по улучшению работы муниципального штаба.

По итогам регионального отбора 100 участников получат статус лидера и приглашение на обучающую программу 2027 года. После ее завершения лидеры будут проводить встречи и мероприятия в школах и молодежных организациях, чтобы вовлекать подростков в добровольчество.