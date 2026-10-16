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    Ремонт лицея имени Веры Волошиной в деревне Головково завершат в 2027 году

    Фото: Анна Артюшина

    В деревне Головково в Наро-Фоминском округе обновляют лицей имени Веры Волошиной. В главном корпусе кровля готова наполовину, ее планируют полностью закрыть до наступления холодов, сообщили в РИАМО.

    Внутри демонтируют перегородки, вскрывают полы и прокладывают элементы электросетей.

    В спортзале и столовой демонтаж уже завершили, поверхности подготовили к дальнейшей отделке. На площадке трудятся около 20 человек, ежедневно вывозят порядка 400 кубометров строительных отходов.

    По контракту капитальный ремонт должны завершить к концу августа 2027 года.

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