Готовность коммунальных служб к зиме проверили в Электрогорске

Михаил Криворучко осмотрел коммунальную технику и пообщался с сотрудниками, ответственными за поддержание чистоты и порядка в городе. Все специалисты настроены на работу и готовы к предстоящему зимнему сезону.

Учреждение «Дорожное хозяйство и благоустройство» располагает девятью единицами техники, штатом и 32 человек и запасом в 600 тонн пескосоляной смеси. В распоряжении «УК Электрогорск» — 13 единиц техники, 80 рабочих и 100 тонн соли.

«Первоочередная задача — комфорт и безопасность наших жителей. Коммунальные службы справятся с любыми погодными вызовами», — отметил Михаил Криворучко.