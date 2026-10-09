В Реутове прошел круглый стол по вопросам гражданской защиты

В Реутове состоялся круглый стол, посвященный вопросам гражданской защиты и безопасности жителей Подмосковья. Представители профильных ведомств обсудили совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность и контроль обстановки на водных объектах.

Встреча прошла на площадке Молодежного культурно-досугового центра. В ней приняли участие руководители Главного управления гражданской защиты Московской области, регионального управления МЧС и областной противопожарно-спасательной службы, а также представители профильных министерств.

Участников поприветствовали начальник Главного управления гражданской защиты Московской области Сергей Самолевский, руководитель Главного управления МЧС России по региону Алексей Павлов и начальник «Мособлпожспаса» Мянсур Якубов.

В ходе круглого стола эксперты представили доклады по актуальным вопросам безопасности и обменялись опытом решения профессиональных задач. Отдельное внимание уделили поиску способов повышения эффективности работы служб, отвечающих за защиту населения и инфраструктуры.

Для гостей также организовали выставку специализированной техники и оборудования.

По итогам встречи Алексей Павлов отметил необходимость дальнейшего развития гражданской обороны, совершенствования систем оповещения населения и прогнозирования рисков. Он также подчеркнул важность просвещения жителей в вопросах безопасности.

Завершилось мероприятие награждением специалистов и ветеранов ведомства.