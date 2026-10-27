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    Выставку «Царское угощение» открыли в усадьбе Фряново

    Фото: Фото: Щелковский историко-художественный музей

    В усадьбе Фряново 30 октября открылась выставка «Царское угощение». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Экспозиция посвящена торжествам по случаю коронации Николая II и Александры Федоровны, состоявшимся в мае 1896 года. Выставку подготовил отдел Щелковского историко-художественного музея.

    Основу составили редкие исторические материалы: созданные специально к торжествам коронационные меню, программы и другие документы, переданные музею правнучкой доктора медицинских наук Н. П. Скворцова — Мариной Морошкиной.

    Посетители смогут увидеть произведения графического искусства, выполненные по эскизам Виктора и Аполлинария Васнецовых, Альберта Бенуа, Эрнста Липгарта и других мастеров. Их оформление соединило традиции древнерусского искусства, народные орнаменты и художественные приемы модерна.

    В рамках выставки подготовлена дополнительная программа с экскурсиями и тематическими лекциями. Экспозиция будет работать до 30 января 2027 года, возрастное ограничение — 0+.

    Вход на открытие — по пригласительным билетам, которые можно заранее получить в кассе музея.

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