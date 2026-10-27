Выставку «Царское угощение» открыли в усадьбе Фряново

В усадьбе Фряново 30 октября открылась выставка «Царское угощение». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция посвящена торжествам по случаю коронации Николая II и Александры Федоровны, состоявшимся в мае 1896 года. Выставку подготовил отдел Щелковского историко-художественного музея.

Основу составили редкие исторические материалы: созданные специально к торжествам коронационные меню, программы и другие документы, переданные музею правнучкой доктора медицинских наук Н. П. Скворцова — Мариной Морошкиной.

Посетители смогут увидеть произведения графического искусства, выполненные по эскизам Виктора и Аполлинария Васнецовых, Альберта Бенуа, Эрнста Липгарта и других мастеров. Их оформление соединило традиции древнерусского искусства, народные орнаменты и художественные приемы модерна.

В рамках выставки подготовлена дополнительная программа с экскурсиями и тематическими лекциями. Экспозиция будет работать до 30 января 2027 года, возрастное ограничение — 0+.

Вход на открытие — по пригласительным билетам, которые можно заранее получить в кассе музея.