Праздник для сельских старост прошел в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе сельские старосты стали надежной опорой в работе с жителями отдаленных территорий. За вклад в развитие сельских территорий их заслуги получили официальное признание.

На территории округа расположено более 200 сельских населенных пунктов, и в большинстве из них работают старосты. С ними поддерживается постоянная связь: вопросы обсуждают в ходе выездных администраций, выезжая непосредственно на места. Старосты поднимают самые насущные для своих территорий темы — от ремонта дорог и установки детских площадок до вопросов освещения и благоустройства.

Московская областная дума учредила праздник в честь старост. Торжественное мероприятие прошло 22 октября в Доме культуры «Архангельский».

Врип главы Наро-Фоминского округа Андрей Ковалько вручил самым активным старостам заслуженные награды. Он поблагодарил их за помощь и настойчивость в решении важных для людей вопросов, подчеркнув, что без их вовлеченности многие задачи было бы гораздо сложнее решать оперативно и с учетом реальных потребностей жителей.