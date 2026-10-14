Сотрудники КПО в Коломне провели экскурсию для студентов

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Студенты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова и участники всероссийского движения «ЭКОСИСТЕМА» побывали на комплексе по переработке отходов в Коломне. Специалисты предприятия познакомили гостей с этапами сортировки мусора, извлечения вторичного сырья и производства технического грунта. Участники экскурсии помогли озеленить территорию объекта, сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Посетителям показали, как твердые коммунальные отходы проходят путь от прибытия мусоровоза до выделения полезных материалов. Гости увидели в действии оборудование для разделения отходов и понаблюдали за работой сотрудников, вручную отбирающих отдельные фракции на сортировочной линии.

Практическая часть визита включала участие в экологической инициативе. Вместе с работниками комплекса студенты и активисты высадили молодые кустарники, внеся вклад в озеленение территории.

В завершение встречи гости пообщались со специалистами предприятия, задали вопросы о работе комплекса и обсудили увиденное.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что интерес жителей к экологической повестке растет. Среди приоритетных направлений работы региона он выделил экологическое просвещение как молодежи, так и взрослого населения.