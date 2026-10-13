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    Компания в Солнечногорске начала выпускать корты для игры в падел

    Фото: пресс-служба Мининвеста МО

    Компания «Промпарк Кенгуру Про» в индустриальном парке «Есипово» городского округа Солнечногорск начала выпускать падел-корты. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе визита на предприятие.

    «Расширение производства стало возможно благодаря запуску второго завода компании — производственного здания, площадь которого составляет порядка 3 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект по созданию и запуску новых производственных мощностей составили порядка 250 млн рублей», — прокомментировала Екатерина Зиновьева.

    Запуск предприятия позволил наладить выпуск падел-кортов и изделий из нержавеющей стали, а также увеличить объемы выпуска детских инновационных спортивных канатных комплексов, которые пользуются на рынке высоким спросом. Один из таких комплексов уже установлен в новом спортивном кластере около учебного корпуса Президентской академии на улице Садовники в Москве.

    Гости предприятия осмотрели падел-корты, которые компания планирует масштабно выводить на рынок. Корты создаются из долговечных материалов, рассчитанных на длительную эксплуатацию в условиях российского климата.

    «Одним из первых реализованных проектов стало пространство для игры в падел для резидентов жилого комплекса Джойс в Москве», — рассказал генеральный директор компании «Кенгуру Про» Дмитрий Зайченко. Он отметил, что интерес к этому виду спорта активно развивается во многих российских регионах.

    Корт для падела — специализированная игровая площадка размером 20×10 метров, окруженная стеклянными или металлическими стенами и отличающаяся по размерам и оснащению от стандартного теннисного корта. Падел-теннис — набирающая популярность в России парная игра, сочетающая элементы тенниса и сквоша, где важную роль играют стены, ограничивающие площадку.

    Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте.

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