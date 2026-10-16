Пациента с редкой опухолью спасли врачи в Воскресенске

Врачи Воскресенской больницы вовремя выявили серьезное заболевание у мужчины. Пациента с подозрением на злокачественную опухоль гортаноглотки оперативно направили в Московский областной онкологический клинический центр.

В течение года мужчина неоднократно обращался за медицинской помощью. Ему ставили диагнозы «гипертоническая болезнь», «киста почки», «хронический простатит», при этом жалоб на состояние ЛОР-органов он не предъявлял. В декабре у него диагностировали хронический ларингит. После того как назначенное лечение не дало эффекта, а результаты КТ с контрастированием оказались неудовлетворительными, пациента госпитализировали.

Врачи Воскресенской больницы провели эндоскопическую фарингоскопию и биопсию. Гистологическое исследование подтвердило наличие злокачественной опухоли. Для дальнейшей диагностики и лечения пациента направили в Московский областной онкологический клинический центр.

В отделении опухолей головы и шеи № 8 специалисты провели полный комплекс обследований: фиброскопию, УЗИ лимфоузлов шеи, тонкоигольную аспирационную биопсию, УЗИ брюшной полости, а также эндоскопическое исследование гортани, трахеи и бронхов. После дообследования провели междисциплинарный консилиум. Диагноз подтвердился: у пациента выявили злокачественное новообразование гортаноглотки второй стадии. На основании результатов обследований врачи онкологического центра назначили лучевую терапию.

Благодаря своевременной диагностике, слаженной работе специалистов двух медицинских учреждений и быстрой маршрутизации пациента удалось установить точный диагноз и начать лечение на начальном этапе заболевания. Благодаря проведенному лечению удалось достичь стойкой ремиссии.