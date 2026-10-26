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    Спортсмены из Подмосковья завоевали медали на всероссийской спартакиаде

    Фото: ГБСУСО МО "Семейный центр имени А.И. Мещерякова"

    Спортсмены Семейного центра имени А. И. Мещерякова вернулись с Всероссийской спартакиады по спорту слепых среди образовательных учреждений, которая проходила в Йошкар-Оле. Команда мальчиков заняла третье место и получила бронзовые медали, команда девочек стала победителем спартакиады, сообщили в Семейном центре.

    Ребята представляли Московскую область в дисциплине «голбол» в составе сборной региона. Соревнования собрали более 300 учащихся коррекционных школ в возрасте от 9 до 17 лет из 17 субъектов РФ. Юные спортсмены состязались в пяти дисциплинах — плавании, легкой атлетике, голболе, футзале 5×5 и шашках.

    Голбол — паралимпийский командный вид спорта для спортсменов с нарушением зрения. Мяч во время передвижения по полю издает звуки, поэтому в зале должна соблюдаться абсолютная тишина, а все игроки выступают в светонепроницаемых очках, чтобы уравнять шансы участников с разной степенью нарушения зрения.

    Семейный центр имени А. И. Мещерякова расположен в Сергиево-Посадском округе Московской области. Он был основан в 1962 году психологами и дефектологами Александром Мещеряковым и Иваном Соколянским. Сегодня учреждение специализируется на комплексной реабилитации, абилитации и обучении детей и взрослых с нарушениями зрения, слуха и речи. На базе центра действуют собственная школа, детский сад, музыкальная школа и 11 учебно-производственных мастерских.

    Спортсменов и их тренера Алексея Шипилова поздравили с выступлением, пожелав новых побед, крепкого здоровья и уверенности в своих силах.

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