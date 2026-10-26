Еще 16 народных троп благоустроили в Люберцах с начала сезона

В округе завершили дополнительный этап обновления участков по обращениям жителей сверх основного плана. Всего в этом году подрядные организации благоустроили 59 стихийно сложившихся пешеходных маршрутов.

Работы прошли по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева и затронули маршруты, ведущие к школам, детским садам, остановкам общественного транспорта и другим социально значимым объектам.

Дополнительно благоустроили пешеходные маршруты на Октябрьском проспекте у дома № 250, в поселке ВУГИ у домов № 16 и 18, в районе Мальчики, на улице Кирова вблизи дома № 22Г, на 1-м Панковском проезде у дома № 15, на улице Коммунистической у дома № 14, а также в поселке Красково на улице КСЗ — от наземного перехода к домам № 7 и 10.

На улице Мира у дома № 2/2 обустроили два участка троп и парковочное пространство.

«Программа, инициированная губернатором Андреем Воробьевым, нашла живой и позитивный отклик у люберчан. Поэтому мы каждый год наращиваем объемы: в 2026 году, как и годом ранее, Люберцы вошли в число лидеров по реализации проекта „Народные тропы“», — отметил глава округа Владимир Волков.

Также специалисты завершили работы по благоустройству дворовых территорий. В этом году работы выполнили на 35 объектах. С учетом обращений жителей сформировали дополнительный перечень территорий в поселке Томилино.

Работы выполнили еще на трех территориях: на улице Гаршина у домов № 6, 20, 20А и 20Е; на улице Гоголя у домов № 4/1, 5, 6/1, 13 и 14, а также на улице Гаршина у дома № 1 и на улице Гоголя у дома № 46.