Педагог из Подольска стала победителем всероссийского конкурса
Воспитатель дошкольного отделения школы № 33 Ольга Гущина признана лучшей в конкурсе «Достояние будущей России» в номинации «Дошкольное образование». Кроме того, ее авторская система обучения рисованию заняла первое место в конкурсе «Методика — 2026».
Благодаря программе Ольги Гущиной дети раскрывают творческие способности и увереннее выражают себя. Идея родилась у педагога более двадцати лет назад и совершенствовалась на практике. Накопленный опыт она систематизировала и на его основе выпустила собственную книгу. Работала она по этой системе и с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Награды вручили 20 октября на VI Всероссийской научно-практической конференции «Растим будущее», посвященной итогам 2025–2026 учебного года и достижениям педагогов и образовательных организаций. После церемонии Ольга Гущина познакомила коллег из разных регионов страны со своей методикой.