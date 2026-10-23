Педагог из Подольска стала победителем всероссийского конкурса

Благодаря программе Ольги Гущиной дети раскрывают творческие способности и увереннее выражают себя. Идея родилась у педагога более двадцати лет назад и совершенствовалась на практике. Накопленный опыт она систематизировала и на его основе выпустила собственную книгу. Работала она по этой системе и с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Награды вручили 20 октября на VI Всероссийской научно-практической конференции «Растим будущее», посвященной итогам 2025–2026 учебного года и достижениям педагогов и образовательных организаций. После церемонии Ольга Гущина познакомила коллег из разных регионов страны со своей методикой.