Павлово-Посадская больница проведет бесплатную диспансеризацию 8 ноября

Павлово-Посадская больница 8 ноября присоединится к всероссийской акции «Открыто для всех». Взрослые жители смогут бесплатно пройти диспансеризацию по полису ОМС без предварительной записи. Об этом сообщиил в региональном Минздраве.

Обследования организуют с 09:00 до 14:00 в двух медицинских учреждениях. В Павловском Посаде пациентов ждут в поликлинике № 2 на Южной улице, дом 71. В Электрогорске диспансеризация пройдет в поликлинике на улице Семашко, дом 1.

Программа включает анкетирование, измерение роста, веса и артериального давления, а также оценку факторов риска заболеваний. В зависимости от возраста и пола пациента назначат необходимые лабораторные и инструментальные исследования. При наличии показаний медработник направит человека на дополнительное обследование или консультацию профильного специалиста.

«Забота о здоровье должна быть доступной каждому», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Лейсан Гильфанова, приглашая взрослых жителей принять участие в акции.