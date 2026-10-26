В индустриальном парке «Титан» откроют техноколледж по обучению работе с роботами

В Московской области собираются открыть техноколледж на площадке индустриального парка «Титан». Учреждение будет специализироваться на обучении студентов работе с промышленными роботами. Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на Координационном совете по промышленности Минпромторга России.

По словам Зиновьевой, в регионе развитие робототехники является приоритетным направлением. «В нашем новом индустриальном парке „Титан“ мы уже локализовали семь компаний, которые специализируются на разработке и производстве робототехнических решений. Первый резидент-роботостроитель готовится к локализации в индустриальном парке „Ключ“ в Дмитровском г.о. Многие действующие производители, ранее не занимавшиеся роботами, сегодня также инвестируют в разработку робототехнических решений для своих продуктов», — сказала она.

В техноколледже появятся образовательные и проектные пространства, будет создан полигон лабораторий и мастерских. Площадки для практики уже готовы предоставить компании-роботостроители – резиденты «Титана».

Зиновьева также рассказала о региональных программах поддержки робототехнического сектора. Среди них — субсидирование до 20% затрат на строительство новых производств. В качестве стимулирования спроса действуют налоговые льготы при покупке оборудования: инвестиционный налоговый вычет до 90% от понесенных затрат, сниженная ставка по налогу на имущество. Приобретение промышленных роботов попадает под региональную программу субсидирования покупки оборудования — можно возместить до 20 млн рублей.

В логистике в Московской области запустили стандарт по роботизации для новых складских объектов, которые должны автоматизировать от трех до пяти основных складских операций. Среди последних программ поддержки — сниженный налог на прибыль для малых технологических компаний, которые в том числе занимаются и разработкой робототехники.