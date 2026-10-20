Ремонт кровли дома № 11 на улице Шибанкова завершили в Наро-Фоминске

Работы по восстановлению покрытия многоквартирного дома провела управляющая компания «Нара». К ремонту подошли комплексно: после серии встреч с инициативной группой жильцов специалисты детально обследовали кровлю и выявили наиболее проблемные участки.

Особое внимание уделили зонам, где ранее фиксировались протечки, — именно эти места стали приоритетными при планировании объема работ.

В ходе ремонта подрядчики не только устранили последствия прошлых повреждений, но и провели профилактические мероприятия, чтобы минимизировать риски протечек в будущем. Кровля подготовлена к предстоящему осенне-зимнему сезону — это особенно важно для комфорта и безопасности жителей верхних этажей.

Председатель управляющей компании «Нара» подчеркнул, что качество выполненных работ остается на контроле. При необходимости в рамках текущего обслуживания будут оперативно приниматься дополнительные меры.

Жители дома отмечают, что взаимодействие с управляющей компанией строилось в диалоге: учет замечаний инициативной группы позволил сфокусироваться на самых критичных точках и добиться устойчивого результата. Теперь жильцы могут быть уверены, что кровля надежно защитит дом в непогоду.