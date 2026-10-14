Мюзикл к 70-летию артиста Владимира Ташлыкова показали в Серпухове

13 октября на сцене Серпуховского театра Московский областной театр драмы и комедии представил мюзикл «Дон Кихот, человек из Ламанчи». Премьера приурочена к 70-летию заслуженного артиста России, исполнившего главную роль.

Дон Кихот в исполнении Владимира Ташлыкова — не карикатурный мечтатель, а живой, глубокий человек, за которым хочется следить и которому хочется сопереживать.

По пьесе Дейла Вассермана это исповедь человека, отказавшегося быть серым, гимн воображению, любви и вере, способной превратить жестянку в золотой шлем. Сюжет строится на том, как Мигель де Сервантес в тюремной камере спасает рукопись, предлагая арестантам сыграть его пьесу.

Прием «спектакль в спектакле» режиссер Валентин Варецкий превращает в метафору творчества, сохраняющего достоинство даже в самых трудных обстоятельствах.

Факты из жизни Сервантеса переплетаются с мотивами его бессмертного романа, а грань между жизнью и искусством стирается. Режиссер-постановщик — Валентин Варецкий, художник — Михаил Карягин, музыкальный руководитель — Ольга Безрукова, композитор — Роман Бажилин.

Московский областной театр драмы и комедии из Ногинска много гастролирует. География театра шире Подмосковья — федеральная программа «Большие гастроли», Чувашия, Урал, Сибирь.

В отзывах чаще всего отмечают искренность: актеры не играют, а проживают роли. Хвалят заслуженных артистов Тамару Гаврилову, Владимира Ташлыкова, Надежду Гуртовенко и молодежь, которая добавляет спектаклям энергии.

«Дон Кихот» — не буквальное переложение романа, а психологическое исследование. Герой предстает архетипом человека-творца, созидающего новую реальность вопреки косности мира. Его детская наивность и непоколебимая воля создают напряжение, пронизывающее все действие.

Любовь Дон Кихота — отдельная грань. В романе Дульсинея существует скорее как эфемерный образ, сливающийся с любовью к миру. В спектакле она обретает реальное воплощение в крестьянке Альдонсе.

Кульминацией стала сцена борьбы с ветряными мельницами. Дон Кихот и Санчо — едва ли не единственные разумные люди в мире жестокости и лицемерия. Их «безумие» — отказ примириться с пороками, ставшими нормой.