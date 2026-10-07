Будущих мам пригласили на лекцию в женскую консультацию Жуковского

10 октября в женской консультации городской поликлиники Жуковской областной клинической больницы пройдет очередное занятие «Школы будущих мам». Штатный психотерапевт Виктория Субботина расскажет об эмоциональных изменениях во время беременности и ответит на вопросы будущих родителей.

Занятие приурочено ко Дню беременных, который традиционно отмечают 7 октября. Специалисты отмечают, что период ожидания ребенка может сопровождаться тревогой, перепадами настроения, страхами, изменениями в отношениях с близкими и сложностями с принятием перемен во внешности и привычном образе жизни.

«Со всеми этими вопросами наши специалисты готовы работать и помогать», — напомнила заведующая женской консультацией Татьяна Швыряева.

На встречу приглашают пациенток женской консультации и будущих отцов. Формат занятия позволяет участникам задавать специалисту волнующие их вопросы.

Лекции для будущих родителей проводят в консультации регулярно. 17 октября состоится встреча с педиатром, посвященная уходу за новорожденным, а 24 октября специалисты расскажут о грудном вскармливании.

Начало лекции 10 октября — в 11:00. Предварительная запись не обязательна, при желании записаться можно через врача женской консультации.

Занятие пройдет в кабинете 332 городской поликлиники, в первом корпусе по адресу: улица Фрунзе, 1. Вход — со стороны улицы Чкалова, 28.