Праздник для будущих мам провели в женской консультации в Видном

В Видновском перинатальном центре провели встречу для 15 будущих мам. Специалисты учреждения рассказали участницам о подготовке к родам, грудном вскармливании, первых документах ребенка и возможностях медицинской помощи. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По словам заведующей женской консультацией Назмии Алиевой, встречу организовали, чтобы поддержать женщин в период ожидания ребенка и дать им полезную информацию. Общение прошло в формате открытого диалога, участницы смогли обсудить интересующие их темы со специалистами.

Отдельной частью программы стал мастер-класс по уходу за новорожденными. Медики показали основные приемы и подробно остановились на пеленании — объяснили его назначение и рассказали, в каких ситуациях этот навык может пригодиться родителям.

«Люблю такие встречи и „живое“ общение с нашими пациентками. Сразу вижу, что вызывает непонимание и как помочь разобраться в тех вопросах, которые касаются первого года жизни новорожденного ребенка», — отметила заведующая отделением новорожденных Ольга Шумилина.

Для участниц также подготовили подарки и провели розыгрыш сертификатов. Победительницы получили возможность воспользоваться палатами комфортного пребывания и услугами катамнеза.