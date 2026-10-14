В Клину установили более 1,3 км пешеходных и барьерных ограждений

На 13 участках региональных дорог в городском округе Клин смонтировали более 1,3 км пешеходных и металлических барьерных ограждений. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Более 370 метров пешеходных ограждений установили на четырех участках дорог: в поселке Нудоль на улице Советской вблизи детского сада № 47, амбулатории, библиотеки, дома культуры и автобусной остановки, в городе Высоковске на улице Советской у остановки «Фабрика», средней общеобразовательной школы Содружество, акваклуба имени Ивана Рыбина и спортивного комплекса, а также вблизи остановки между поселком городского типа Решетниково и деревней Медведково.

Еще на девяти участках дорог обустроили порядка 970 метров металлических барьерных ограждений: между деревней Новоселки и селом Воздвиженское, в деревнях Копылово, Воловниково, Кленково и на подъезде к деревне Акатьево.

Как отметили в Минтрансе, ограждения помогают предотвратить самые распространенные типы ДТП: лобовые столкновения, съезды с дороги и наезды на пешеходов.

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