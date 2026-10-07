Еще один дом достроили в ЖК «Новый Зеленоград» в Химках

В Химках завершили строительство последнего дома первой очереди жилого квартала «Новый Зеленоград». Корпус на 448 квартир получил заключение о соответствии проектной документации, выданное Главгосстройнадзором Московской области.

Новый дом расположен в уже сформированной части квартала. В пешей доступности от него работают детский сад, начальная школа, медицинский и спортивный центры, магазины, кафе и другие объекты повседневной инфраструктуры.

Для семей с детьми в жилом комплексе уже доступны муниципальный детский сад на 190 мест и начальная школа. Во второй очереди проекта предусмотрено строительство еще одной школы — ее вместимость составит 1,3 тысячи мест.

Корпус включает две секции. В подземной части здания предусмотрены кладовые помещения.

Территория вокруг дома занимает 2,5 гектара. Здесь оборудованы площадки для детей и занятий спортом, а также пространства для прогулок и отдыха.

Для автомобилистов рядом с корпусом предусмотрена открытая парковка более чем на 225 машиномест.