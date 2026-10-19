В Подмосковье отопительный сезон начался раньше прошлогоднего

В Московской области уже начался отопительный сезон. Социально значимые объекты в этом году подключили к теплоснабжению в три раза быстрее, чем годом ранее, а многоквартирные дома — на 11% оперативнее, сообщили в пресс-службе министерства энергетики региона.

Количество обращений жителей по вопросам отопления сократилось более чем на 40%. По словам министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, ускорить запуск отопления позволила ГИС МО «Инженерные сети», которая дала возможность в режиме онлайн контролировать весь процесс — от котельных и центральных тепловых пунктов до многоквартирных домов.

«В этом году мы смогли значительно ускорить запуск отопления. Важную роль сыграла ГИС МО „Инженерные сети“, которая позволила в режиме онлайн контролировать весь процесс — от котельных и центральных тепловых пунктов до многоквартирных домов», — отметил Воропанов.

Для повышения устойчивости энергетической инфраструктуры региона предусмотрены дополнительные резервы электро- и теплоснабжения. Идет закупка передвижных электростанций, мобильных подстанций и блочно-модульных котельных, сформированы запасы оборудования и материалов для аварийно-восстановительных работ.

В электросетевом комплексе «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» подготовили к зиме более 600 аварийных бригад и свыше 950 единиц специальной техники. В распоряжении компаний — порядка 280 передвижных резервных источников электроснабжения. «Россети Московский регион» установили почти 2,3 тыс. датчиков контроля напряжения на подстанциях, питающих котельные и водозаборные узлы, а специалисты «Мособлэнерго» обследовали 1 259 объектов теплоснабжения.

На всероссийском совещании по прохождению отопительного периода 2026–2027 годов заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько отметил, что до 15 ноября необходимо устранить все замечания надзорных органов и обеспечить получение паспортов готовности муниципальных образований. По информации Минстроя России, средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры страны к зиме достиг 99%.