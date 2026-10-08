Женщину со сдавившей нерв грыжей спасли в больнице в Серпухове

Пациентка Серпуховской больницы в возрасте 54 лет несколько недель жила с сильной болью в правом бедре, сопровождавшейся судорогами и нарушением чувствительности. Обследование показало редкую боковую межпозвоночную грыжу в поясничном отделе, которая сдавливала нерв, отвечающий за чувствительность и движение бедра. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Первые симптомы появились в середине августа. По словам пациентки, нога словно перестала слушаться, а болезненные ощущения со временем усиливались. Когда состояние стало трудно терпеть, женщина обратилась за помощью.

Грыжа находилась в боковой части позвоночного канала, через который нерв выходит из позвоночника. Такое расположение встречается примерно в 4–10% случаев и значительно усложняет хирургическое вмешательство.

Операцию провели под общим наркозом. Она продолжалась полтора часа. Нейрохирурги использовали увеличительную оптику и специальные тонкие инструменты, поскольку образование располагалось непосредственно рядом с нервом.

Основная сложность заключалась в извлечении грыжи. Хирургам пришлось подбираться к ней сбоку и удалять образование из-под нерва, практически не имея возможности видеть его напрямую.

«Боковые грыжи коварны. Они сдавливают нерв в очень тесном пространстве, и добраться до них, не повредив его, — настоящая ювелирная работа. Здесь решают опыт, точность каждого движения и хорошая оптика», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Серпуховской больницы Александр Ефименко.

Уже на следующий день после операции боль у пациентки прошла, и она смогла встать на ноги. В больнице женщина провела восемь дней. Теперь ей предстоит около полутора месяцев реабилитации, после чего она сможет вернуться к привычному образу жизни без постоянной боли и хромоты.