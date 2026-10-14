Очистные сооружения мощностью 50 тысяч кубометров в сутки модернизируют в Дубне

В Дубне продолжается обновление коммунальной инфраструктуры. Первый этап реконструкции городских очистных сооружений выполнен на 26%, а приступить к модернизации станции подъема и очистки воды на улице Жуковского планируют в 2027 году. Ход работ и подготовку новых проектов оценил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев во время рабочего выезда в округ.

После завершения реконструкции производительность очистных сооружений увеличится в полтора раза — до 50 тысяч кубометров в сутки. Обновленный комплекс сможет обслуживать почти 74 тысячи человек.

Сейчас на объекте выполняют строительные и монтажные работы. Специалисты армируют и бетонируют аэротенки и отстойники, устанавливают основные элементы технологической системы. Из-за особенностей грунта проектные решения для оснований и фундаментов пришлось скорректировать.

Еще один запланированный проект касается станции подъема и очистки воды на улице Жуковского. Это сооружение ежедневно обеспечивает забор 16 тысяч кубометров воды, которая после обработки поступает в дома жителей.

Во время визита министр проверил технические решения, которые планируется включить в задание на модернизацию станции. Начать строительные работы на объекте рассчитывают в 2027 году.