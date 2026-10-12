Подмосковный врач Беланова: незаживающие язвы во рту могут быть признаком рака

Жители Химок могут бесплатно пройти скрининг полости рта на онкологические заболевания в рамках диспансеризации. Как сообщила заведующая поликлиникой № 2 Химкинской клинической больницы Ирина Беланова, обследование проводят без направления и предварительной записи.

Процедуру выполняют с помощью люминесцентной лампы и позволяет выявить патологические изменения на самой ранней стадии. Это критически важно, так как рак полости рта часто протекает бессимптомно, и 60% случаев диагностируются уже на третьей–четвертой стадиях.

Врачи рекомендуют пройти проверку курильщикам (включая тех, кто использует электронные сигареты), употребляющим алкоголь, особенно в сочетании с курением, людям старше 45 лет, пауиентам с хроническими травмами слизистой (от протезов или острых краев зубов), а также носителям вируса папилломы человека.

«Если вы заметили у себя язву во рту, которая не заживает более двух недель, неисчезающие белые или красные пятна на слизистой. Уплотнение или опухоль в полости рта, на языке, щеке, губе, а так же боль при жевании или глотании и изменение речи. Странное онемение в полости рта и увеличенные лимфоузлы на шее, которые не проходят. Нужно срочно обратиться к врачу вне рамок диспансеризации. Эти симптомы не обязательно означают рак — они чаще вызваны другими заболеваниями. Но игнорировать их нельзя», — отметила Ирина Беланова.

Для прохождения бесплатного онкоскрининга в поликлинике № 2 необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.