Еще 11 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье в сентября

Фото: Строительство многоквартирного дома на улице Гоголя в Лосино-Петровском для переселенцев из аварийных домов / Медиасток.рф

В Подмосковье в сентябре 2026 года на кадастровый учет поставили 11 многоквартирных домов общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. По данным регионального управления Росреестра, там предусмотрено 3 566 квартир для примерно четырех тысяч семей.

Пять домов построили в Мытищах, в том числе в жилых комплексах «Белый Град», «Квартал на Стрелковой» и «Пироговская Ривьера». Еще два здания на 869 квартир вошли в ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе.

В Одинцовском округе учли два дома, включая объект в ЖК «Олива» и дом в Кубинке. Также в список вошли малоэтажные здания на улицах Полевой в Клину и Гагарина в Можайске.

Помимо квартир, кадастровый учет охватил 537 нежилых помещений, 185 мест для автомобилей и 182 помещения общего пользования.

«Развитие жилищного строительства и своевременная регистрация объектов недвижимости — важный вклад в создание комфортной среды для жизни жителей Московской области. Переход к цифровому взаимодействию с Росреестром позволяет сократить сроки оказания услуг, минимизировать административные барьеры и обеспечить высокий уровень сервиса как для застройщиков, так и для граждан региона», — отметил заместитель руководителя управления Егор Войтусенко.