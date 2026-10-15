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    Минтранс Подмосковья оценил утреннюю загруженность дорог в 5 баллов

    Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

    Утром 15 октября загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровcком, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

    Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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