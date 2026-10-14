Подготовку фонтанов к зиме начали в Подольске

Специалисты уже законсервировали семь фонтанов. Этот — восьмой по счету и предпоследний в плане. Уже произвели слив воды, промыли чашу, а также демонтировали трубопроводы и световые приборы самого большого фонтана — на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики.

В планах до 15 октября в городском округе промыть и закрыть все фонтаны на зиму.