Подготовку фонтанов к зиме начали в Подольске
Сотрудники «Водоканала» готовят к консервации фонтан в сквере Поколений. Предварительно они слили воду, теперь гидравлической машиной и щетками промывают поверхность.
Как рассказал мастер службы водопроводных насосных станций предприятия Евгений Могачев, чтобы фонтан благополучно пережил зиму, специалисты промоют трубопроводы, фильтры и форсунки. Затем уже выполнят консервацию фонтана, а сотрудники ремонтно-строительного участка перекроют чашу фонтана.
Специалисты уже законсервировали семь фонтанов. Этот — восьмой по счету и предпоследний в плане. Уже произвели слив воды, промыли чашу, а также демонтировали трубопроводы и световые приборы самого большого фонтана — на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики.
В планах до 15 октября в городском округе промыть и закрыть все фонтаны на зиму.