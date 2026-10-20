Соревнования по пожарно-спасательному спорту прошли в Люберцах

Команда лицея № 4 из Люберец стала победителем первого турнира по пожарно-спасательному спорту на Кубок имени Александра Гладилина. В соревнованиях, которые прошли в Люберецком пожарно-спасательном гарнизоне, участвовали школьники из Люберец, Котельников и Лыткарина.

Турнир посвятили памяти младшего сержанта внутренней службы Александра Гладилина, погибшего при исполнении служебного долга в 1986 году. Во время тушения пожара в сауне спорткомплекса «Кристалл» в Лыткарине произошел взрыв. Пожарный получил тяжелые термические ожоги, от которых впоследствии скончался.

Память о Гладилине продолжают хранить. В апреле года на доме, где он жил, установили мемориальную доску. Проведение соревнований стало еще одним способом увековечить его подвиг и передать молодому поколению пример мужества.

На открытии присутствовали супруга пожарного Галина Гладилина и председатель Совета ветеранов Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона Сергей Лаппо. Они пожелали участникам успехов и подчеркнули важность воспитания молодежи на примерах самоотверженности.