Жители Лобни встретили российских дзюдоистов после чемпионата мира

Сборная России по дзюдо 12 октября вернулась с чемпионата мира, который проходил в Баку с 4 по 11 октября. Спортсмены привезли серебряную медаль, завоеванную в схватке с командой Японии.

В аэропорту Шереметьево команду встречали лобненцы, чья жизнь тесно связана с единоборствами. «Несмотря на усталость и позднее время, мы не могли остаться дома и пропустить это событие. Когда еще выпадет такой шанс — увидеть тех, на кого равняемся, вживую?» — поделились они.

Спортсмены поздравили победителей и пожелали им новых побед. Отдельно лобненцы поблагодарили администрацию и главу округа Анну Кротову за предоставленный для поездки автобус. Призеры чемпионата раздали автографы и сфотографировались со всеми желающими.

«Такие встречи вдохновляют. Уверен, кто-то из наших детей завтра выйдет на татами с новыми силами!» — отметил президент Лобненской федерации дзюдо и самбо Евгений Рарич, ставший одним из организаторов встречи.

В чемпионате мира приняли участие 622 дзюдоиста из 93 стран. Программа турнира включала личное первенство в 14 весовых категориях и командный турнир смешанных сборных.