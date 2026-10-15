В поселке Мышецком построят футбольную базу с трибуной на 500 мест

Работы ведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета. На площадке задействованы 90 рабочих и 15 единиц спецтехники. Полностью завершены работы по устройству котлована, смонтирован башенный кран. Продолжаются работы по бетонированию вертикальных конструкций первого блока, устройству фундаментной плиты основного корпуса и формированию свайного поля под вторым блоком. Строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком.

Общая площадь земельного участка составляет 12,8 га. Площадь основного здания спортивной базы превысит 14,4 тыс. кв. метров. В составе комплекса предусмотрен жилой корпус на 160 мест для размещения спортсменов, включая воспитанников спортивных школ, медицинский центр и спортивный зал. Для организации питания построят столовую с кухней полного цикла.

Для проведения тренировок оборудуют четыре футбольных поля с подогревом, из которых три будут иметь натуральное покрытие и одно искусственное. Кроме того, на территории появится трибуна на 500 зрителей, что позволит проводить как тренировочные занятия, так и официальные матчи. Для бесперебойной круглогодичной эксплуатации комплекса предусмотрены собственная котельная, водозаборный узел и трансформаторная подстанция.

Завершить строительство объекта планируется в 2028 году.