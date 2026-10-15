В Подмосковье предложили изменить подход к охране исторической застройки

Фото: Центр культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева в Ивантеевке Пушкинского округа после капитального ремонта / Медиасток.рф

В Подмосковье реконструкция зданий в исторических поселениях может осложняться противоречиями между градостроительными правилами и требованиями по сохранению культурного наследия. Из-за этого собственники не всегда могут заранее определить допустимые параметры работ, а инвесторы сталкиваются с дополнительными рисками. Решить проблему поможет согласование документов, регулирующих застройку и охрану территорий, считает главный градостроитель Института градостроительства Московской области Надежда Зыкова.

В регионе насчитывается 22 исторических поселения. Кроме того, в области расположено около 1,5 тысячи объектов культурного наследия федерального значения и 2,5 тысячи регионального.

Институт градостроительства Подмосковья участвует в подготовке документов для таких территорий. Специалисты организации разработали более 30 проектов зон охраны для крупных населенных пунктов региона. Однако наличие этой документации не исключает расхождений в требованиях к исторической застройке. По словам Надежды Зыковой, правила застройки исторических поселений должны согласовываться с профильным региональным ведомством. Но такая процедура не всегда позволяет устранить противоречия, в том числе из-за отсутствия единого подхода к подготовке документов.

На практике сложности возникают при определении допустимого использования отдельных земельных участков. Градостроительные регламенты устанавливают параметры строительства, тогда как охранные зоны могут вводить дополнительные требования. В итоге градостроительные документы могут разрешать реконструкцию здания или определенную высоту новой постройки, а требования по защите наследия — ограничивать эти возможности.

Эксперт предлагает синхронизировать подготовку правил землепользования и застройки с разработкой проектов зон охраны. Это позволит заранее согласовывать требования к историческим территориям и сделать условия реализации проектов более понятными.