Театральный коллектив из Химок вышел в четвертьфинал областного турнира

11 октября в Московской области прошел осенний этап седьмого сезона молодежного проекта «Театральный поединок». В конкурсной программе выступили 24 коллектива из 21 города Подмосковья, в том числе из Химок.

Округ на этом этапе представили три команды: студия «Волшебный Мир Театра», школа мюзикла «Инсайд» и театр-студия «Дом».

По результатам выступлений в 1/8 финала прошла студия «Волшебный Мир Театра». Коллектив вышел в четвертьфинал и продолжает борьбу за победу в проекте.

«Театральный поединок» проходит в формате актерской импровизации, а выступления участников оценивает профессиональное жюри. Проект реализуется в Московской области с 2020 года. Его автором и руководителем является актер, режиссер и магистр театрального искусства Максим Драченин.

В основе проекта — идеи русского психологического театра и система Станиславского. Ключевой принцип соревнований — актерская импровизация как высшая форма творчества.

Химкинские коллективы традиционно участвуют в «Театральном поединке». В 2025 году студия «Волшебный Мир Театра» победила в Школьной лиге проекта и получила главный кубок. В финале третьего сезона Лиги призовые места заняли сразу два коллектива округа: первое место — у Химкинского молодежного театра МБКТ, второе — у театрального коллектива «Прима».

Финал седьмого сезона «Театрального поединка» состоится 30 ноября на Губернской сцене МХАТа имени М. Горького.