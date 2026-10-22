Прививку от гриппа сделают жителям Одинцова

Жители Одинцовского округа могут поставить прививку от гриппа. Вакцинация проводится как в поликлиниках, так и в мобильном ФАПе Одинцовской областной больницы.

Иммунизация — самый надежный способ укрепить организм и снизить риск заражения. Защита формируется примерно через 14 дней, поэтому лучше сделать ее заранее, пока вирусы не начали активно распространяться.

В Одинцовском районе вакцинация доступна каждому: место прописки и прикрепление к поликлинике не имеют значения. Особенно важно ставить прививку людям старше 60 лет, детям и школьникам, беременным женщинам и тем, у кого есть хронические заболевания. Также стоит задуматься тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей.

Записаться можно по телефону колл-центра 122 и с помощью терминалов самозаписи в поликлиниках. Также сделать прививку можно без предварительной записи — в порядке живой очереди. С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС.