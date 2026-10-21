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    В Подмосковье подали 5,5 тысячи заявлений на изменение реестра лицензий ЖКХ

    Фото: медиасток.рф

    В Подмосковье поступило около 5,5 тыс. заявлений на внесение изменений в реестр лицензий в сфере ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    Услуга «Внесение изменений в реестр лицензий в связи с изменением перечня МКД» предназначена для представителей управляющих организаций Подмосковья. Она нужна тем, кто хочет внести в реестр изменения, связанные с заключением, расторжением или прекращением договора управления многоквартирным домом либо со сменой способа управления домом.

    Подать заявление могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для этого нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

    Решение по услуге поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

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